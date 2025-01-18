Gaziantepli Futbolcu Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan Bodrumspor müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bozan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Süper Lig'in 20'inci haftasında oynanan Gaziantep FK - Bodrumspor maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.

Gaziantepli Futbolcu Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

İlk müdahalesi yeşik sahada yapılan Burak Bozan oyuna devam edemeyince 51'inci dakika yerine S. Dioudis’e bıraktı.

Sedye ile sahadan çıkartılan Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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Gaziantep Sakatlık
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