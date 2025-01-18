Gaziantepli Futbolcu Hastaneye Kaldırıldı
Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan Bodrumspor müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bozan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 20'inci haftasında oynanan Gaziantep FK - Bodrumspor maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.
İlk müdahalesi yeşik sahada yapılan Burak Bozan oyuna devam edemeyince 51'inci dakika yerine S. Dioudis’e bıraktı.
Sedye ile sahadan çıkartılan Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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