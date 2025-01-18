Rams Başakşehir, Rizespor’u Yendi, Süper Lig'de Bir İlk De Yaşandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 80. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Rizespor oyuncusu Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

Rams Başakşehir, Rizespor’u Yendi, Süper Lig'de Bir İlk De Yaşandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele, saat 13.30’da başladı ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetildi.

Maçta üstün olan taraf Başakşehir, 21. dakikada Joao Figueiredo’nun penaltı golüyle öne geçti. Bu üstünlüğünü maçın son anlarına kadar sürdüren Başakşehir, 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SÜPER LİG’DE İLK

Rizespor ise 80. dakikada kazandığı penaltıyı değerlendiremedi. Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırarak takımını bu fırsattan yararlandıramadı.

Başakşehir, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, Rizespor ise zorlu deplasmanda puan alamadı.

Kaynak: ANKA

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