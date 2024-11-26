TFF'nin Kritik Toplantısı Sona Erdi: Hacıosmanoğlu İstifa Edecek mi?
TFF Yönetim Kurulu'nun kritik toplantısı sona erdi. Toplantıda, istifa edeceğine yönelik hakkında haberler çıkan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek kararı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceğine yönelik iddialar ortaya atılırken, TFF Yönetim Kurulu’nun bugünkü kritik toplantısı sona erdi. Toplantıdan, Başkan Hacıosmanoğlu’na destek kararı çıktı.
Yönetim Kurulu’nun olağan toplantısında, kurul üyeleri Hacıosmanoğlu’nun arkasında olduklarını belitti.
Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği iddiaları ortaya çıkarken, TFF’den yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.