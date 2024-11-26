Galatasaray Taraftarına Bilet Kısıtlaması

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Hollanda ekibi, Galatasaray taraftarının bilet alımına kısıtlama getirdi.

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Galatasaray Taraftarına Bilet Kısıtlaması

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nin 5. Haftasında AZ Alkmaar ile oynayacağı karşılaşması öncesi Hollanda ekibi flaş bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının bilet alımına kısıtlama getirildi.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı açıklandı.

Hollanda ekibi, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden alacağı bildirildi.

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