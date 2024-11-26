Galatasaray'ın İstediği Yıldızdan Kötü Haber

Galatasaray'da Icardi'nin sezonu kapatması planları alt üst ederken, transfer etmek istenilen Moussa Dembele'den olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray'ın İstediği Yıldızdan Kötü Haber

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından yeni bir santrfor için arayış başladı. Sarı-kırmızılı ekibin radarında Moussa Dembele takılırken, Fransız oyuncu söz konusu teklife yanıt verdi.

Galatasaray'ın İstediği Yıldızdan Kötü Haber - Resim : 1

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele ile ilgilenmeye başladı. Suudi kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dembele, takımında mutlu olduğunu söyledi.

Dembele’nin cevabı Fransız yayın organında "Moussa Dembele Galatasaray'a 'hayır' dedi" başlığı ile yer aldı.

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