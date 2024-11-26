Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yıldız İsmin Satışına Onay

Galatasaray’ın defansının önemli oyuncuları arasında yer alan Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ederken, teknik direktör Okan Buruk’tan transfere onay çıktı.

Bir yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da takımdan ayrılacak olan oyuncular da gündemde. Takımda bu sezon başından bu yana fala forma şansı bulamayan Nelsson’un da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un Danimarkalı stoperin gidişine onay verdi. Galatasaray’ın yıldız stoperden en az 10 milyon Euro bonservis beklediği kaydedildi.