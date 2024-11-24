TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Kararı: Resmi Açıklama Geldi

2024 TFF​ Başkanlığı Seçiminde, Mehmet Büyükekşi​'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'ndan şoke eden haber geldi.

Hacıosmanoğlu, istifa​ kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan TGRT Haber Stüdyoda Futbol programcısı Tahir Kum, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" diyerek haberi duyurdu.

🔥🔥🔥 TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU İSTİFA KARARI ALDI ‼️ https://t.co/PamFsdMVvS — M.Tahir Kum (@mtahirkum) November 24, 2024

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den bir açıklama yayımlayan Hacıosmanoğlu, "Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

Kaynak: TGRT Haber