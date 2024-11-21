TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bakan Tekin'e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ziyaretinde TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin’e ziyaretin sonunda üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.