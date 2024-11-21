Zeynep Sönmez En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçi Ödülüne Aday

Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan kadın tenisçisi ödülüne aday gösterildi.

Zeynep Sönmez En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçi Ödülüne Aday

Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

WTA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Zeynep, bu sezonki performansı sayesinde Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile beraber ödüle aday gösterildi.

Zeynep Sönmez En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçi Ödülüne Aday - Resim : 1

KAZANAN İKİNCİ TÜRK

22 yaşındaki Zeynep, Merida Açık Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk tenisçi oldu ve kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Zeynep Sönmez En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçi Ödülüne Aday - Resim : 2

Bu yıl ilk 50'de yer alan rakipleri karşısında 3 galibiyet elde eden Zeynep, Jasmin Açık'ta da çeyrek final oynadı.

Yılın oyuncusu, yılın çiftler takımı, yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ve yılın geri dönüşü kategorilerinde de verilecek ödüllerin sahipleri, basın mensuplarının oylarıyla belirlenecek.

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Kaynak: AA

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