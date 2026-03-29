TFF’den Lucescu'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Lucescu’nun Romanya’nın Slovakya ile oynayacağı özel maç öncesinde gerçekleştirilen takım toplantısı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Türk futboluna hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli katkılar sunduğu vurgulanan Lucescu için TFF, Romanya Futbol Federasyonuna da geçmiş olsun dileklerini iletti ve tecrübeli teknik adamın en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi