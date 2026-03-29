Kenan Zirveyi Kaptırmadı... Değeri Dudak Uçuklattı

CIES Football Observatory’nin son raporuna göre Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcuları listesinde zirveye yerleşti.

Kenan Yıldız, uluslararası futbol ekonomisi araştırma kuruluşu CIES Football Observatory tarafından yayımlanan son raporda dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu olarak gösterildi. Juventus forması giyen milli oyuncunun piyasa değeri 133.5 milyon euro olarak hesaplandı. Raporda, sadece dünyanın en üst düzey kulüplerinde forma giymeyen genç oyuncuların değerlendirildiği belirtildi.

Listenin ilk sırasında yer alan Kenan Yıldız’ı Pio Esposito (94.7 milyon euro) ve Yan Diomande (83.4 milyon euro) takip etti. Sıralamada ayrıca Christian Kofane, Victor Froholdt ve Xavi Simons gibi isimler de üst sıralarda yer aldı. Raporda Kenan Yıldız’ın elde ettiği değer, genç futbolcular arasında açık ara liderlik olarak değerlendirildi.

Kaynak: NTV Spor

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe Kolları Sıvadı: Skriniar Eski Dostuyla Buluşuyor Skriniar Eski Dostuyla Buluşuyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Antrenmanda Fenalaşan Mircea Lucescu Hastaneye Kaldırıldı Mircea Lucescu Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı
Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı: Bakan Şimşek'ten Yaptırım Uyarısı Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı
Doğal Gaz Tüketiminde Yeni Dönem 1 Nisan'da Başlıyor: Bunu Yapanlara Devlet Desteği Verilmeyecek Doğal Gaz Tüketiminde Yeni Dönem 1 Nisan'da Başlıyor: Bunu Yapanlara Devlet Desteği Verilmeyecek
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetindeki Mesajın Sırrı Cinayet Büro'da Aydınlandı! Aleyna Kalaycıoğlu: Alaattin İstedi Diye Attım Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetindeki Mesajın Sırrı Cinayet Büro'da Aydınlandı: Adres Kalaycıoğlu'ndan
Şener Üşümezsoy'dan Simav İçin Kritik Uyarı: Fayda Stres Bitmedi, 6.5'lik Deprem Olabilir 'Fayda Stres Bitmedi, 6.5'lik Deprem Olabilir'