Kenan Zirveyi Kaptırmadı... Değeri Dudak Uçuklattı
CIES Football Observatory’nin son raporuna göre Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcuları listesinde zirveye yerleşti.
Kenan Yıldız, uluslararası futbol ekonomisi araştırma kuruluşu CIES Football Observatory tarafından yayımlanan son raporda dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu olarak gösterildi. Juventus forması giyen milli oyuncunun piyasa değeri 133.5 milyon euro olarak hesaplandı. Raporda, sadece dünyanın en üst düzey kulüplerinde forma giymeyen genç oyuncuların değerlendirildiği belirtildi.
Listenin ilk sırasında yer alan Kenan Yıldız’ı Pio Esposito (94.7 milyon euro) ve Yan Diomande (83.4 milyon euro) takip etti. Sıralamada ayrıca Christian Kofane, Victor Froholdt ve Xavi Simons gibi isimler de üst sıralarda yer aldı. Raporda Kenan Yıldız’ın elde ettiği değer, genç futbolcular arasında açık ara liderlik olarak değerlendirildi.
Kaynak: NTV Spor
