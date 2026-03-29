Fenerbahçe Kolları Sıvadı: Skriniar Eski Dostuyla Buluşuyor

Fenerbahçe, Skriniar’ın yanına tecrübeli bir stoper arayışında rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Slovak yıldızın eski takım arkadaşı Stefan de Vrij için sezon sonunda harekete geçebilir.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar’ın yanına tecrübeli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. NTV Spor'un haberine göre bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Stefan de Vrij oldu. Inter Milan ile sözleşmesi sona eren Hollandalı savunmacının yeni kontrat planlamasında yer almadığı öne sürülüyor.

İtalyan ekibinde uzun yıllar birlikte forma giyen Skriniar ve de Vrij, savunma hattında önemli bir uyum yakalamış ve takımın istikrarında belirleyici rol oynamıştı. Bu geçmiş birliktelik, Fenerbahçe yönetiminin transferdeki en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

SKRİNİAR DA DEVREYE GİRECEK

Haberlere göre, de Vrij transferi menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerilirken, Skriniar’ın da sürece doğrudan dahil olabileceği ifade ediliyor. Kulüp yönetiminin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.

Bu sezon daha sınırlı süre bulan 34 yaşındaki stoper, 14 maçta 905 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe cephesi ise tecrübe ve uyumu bir arada sunacak bu hamleyle savunma hattını daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

