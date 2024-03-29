TFF'den Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa'nın hakem terfi listesine itirazlarına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hüseyin Göçek ve Arslanboğa'nın devre arası hakem listesinde yer almamasına karşı yaptıkları itirazları reddettiğini duyurdu. Göçek ve Arslanboğa'nın sezon başında VAR hakemi olarak görev alacakları ancak devre arasında listede yer almadıkları belirtildi.

Göçek, son olarak 26 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım'da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.