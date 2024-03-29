İngiltere Premier Lig'de yeni düzenleme: Artık yasak!

İngiltere Premier Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Karara göre, görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesi yasaklandı.

İngiltere Premier Lig'de yeni düzenleme: Artık yasak!

İngiltere Premier Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla zaman zaman yaşanan gerilimi önlemek ve ev sahibi takımın avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Alınan karar doğrultusunda saha kenarındaki görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesi yasaklanırken, düzenlemenin detayında şu ifadelere yer verildi:

"- Maçlarda oyunu hızlandırmak adına sahanın etrafına, her iki tarafta yedişer olmak üzere toplam 14 top yerleştirilecek,

İngiltere Premier Lig'de yeni düzenleme: Artık yasak! - Resim : 1

- Futbolcular saha kenarındaki görevli çocuklar yerine topu konilerden alacak,

- Görevli çocuklar ise saha dışına çıkan topları boş konilere koyacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Premier Lig İngiltere
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Beşiktaş, finali kaybetti! Beşiktaş, finali kaybetti!
Beşiktaş transfer için harekete geçti Beşiktaş transfer için harekete geçti
Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor