Beşiktaş, finali kaybetti!
Beşiktaş BOA play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin ile karşılaştı. Sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, final şansını kaybetti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı ağırladı.
Sahadan 91-64 yenik ayrılan Beşiktaş, seride 2-0 geriye düşerek final şansını kaybetti. Mersin temsilcisi ise, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.
BEŞİKTAŞ-ÇBK MERSİN KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Beşiktaş maça; Kristina Topuzovic, Dana Evans, Jovana Nogic, Li Yueru ve Elif Bayram beşiyle başladı.
Beşiktaş, müsabakanın ilk çeyreğini 24-17 geride geçerken, karşılaşmanın ilk yarısını 54-34 geride tamamladı.
Final periyoduna 74-43 geride giden Beşiktaş, salondan 91-64 mağlup ayrıldı.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5
Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5
1. Periyot: 24-17
- Devre: 54-34
3. Periyot: 74-43
- Maç sonucu: 91-64 (ÇBK Mersin lehine)
Kaynak: Gerçek Gündem