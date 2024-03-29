Beşiktaş, finali kaybetti!

Beşiktaş BOA play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin ile karşılaştı. Sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, final şansını kaybetti.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, finali kaybetti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı ağırladı.

Sahadan 91-64 yenik ayrılan Beşiktaş, seride 2-0 geriye düşerek final şansını kaybetti. Mersin temsilcisi ise, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ-ÇBK MERSİN KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Kristina Topuzovic, Dana Evans, Jovana Nogic, Li Yueru ve Elif Bayram beşiyle başladı.

Beşiktaş, finali kaybetti! - Resim : 1

Beşiktaş, müsabakanın ilk çeyreğini 24-17 geride geçerken, karşılaşmanın ilk yarısını 54-34 geride tamamladı.

Final periyoduna 74-43 geride giden Beşiktaş, salondan 91-64 mağlup ayrıldı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5

1. Periyot: 24-17
- Devre: 54-34
3. Periyot: 74-43
- Maç sonucu: 91-64 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Quaresma'dan emeklilik açıklaması: Q7 futbolu Beşiktaş'ta bırakabilir mi? Q7 futbolu Beşiktaş'ta mı bırakacak?
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı: MHK'dan Halil Umut Meler kararı Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı: MHK'dan Halil Umut Meler kararı
Beşiktaş transfer için harekete geçti Beşiktaş transfer için harekete geçti
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'a destek, Büyükekşi'ye tepki: TFF'de değişim isteniyor, Koç görevde kalıyor Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'a destek, Büyükekşi'ye tepki
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor