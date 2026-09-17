TFF, Yayın İhalesinin Tarihini Duyurdu

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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanlarının Riva'daki toplantısında alındı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için yayın hakları ihalesi kapsamında izlenecek yol haritası ele alındı.

YAYIN GELİRLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ayrıca Türk futbolunun uluslararası tanınırlığının artırılması ve kulüplerin yayın gelirlerinin yükseltilmesine yönelik satış, pazarlama stratejileri ve iş birlikleri değerlendirildi. Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerindeki yayın gelirleri de karşılaştırmalı olarak masaya yatırıldı.

İhale sürecinin hazırlıkları kapsamında yayın ihalesi kurulunun 15 günlük periyotlarla toplanması kararlaştırıldı. Toplantıya TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin başkanları ile TFF yöneticileri ve ilgili kurul üyeleri katıldı.