Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 19 Eylül’deki mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak; yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil, dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova yapacak.
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 19 Eylül’de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında Batuhan Kolak düdük çalacak.
KOLAK’IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Derbide Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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