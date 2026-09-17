Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 19 Eylül’de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında Batuhan Kolak düdük çalacak.

KOLAK’IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Derbide Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Kaynak: Haber Merkezi