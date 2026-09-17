Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 19 Eylül’deki mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak; yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil, dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova yapacak.

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Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 19 Eylül’de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında Batuhan Kolak düdük çalacak.

Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı - Resim : 1

KOLAK’IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Derbide Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Trabzonspor-Galatasaray Derbisinin Hakemi Açıklandı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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