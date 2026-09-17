İspanya Süper Kupa İstanbul’da! Dev Maçların Oynanacağı Statlar Belli Oldu
İspanya Süper Kupa’da İstanbul’da oynanacak karşılaşmaların statları belli oldu. Barcelona-Atletico Madrid yarı finali Chobani Stadyumu’nda, Real Madrid-Real Sociedad maçı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Şampiyonun belirleneceği finalin adresi ise RAMS Park olacak.
Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa futbolunun önemli ekiplerini İstanbul’da buluşturacak İspanya Süper Kupa organizasyonunda maçların oynanacağı statlar netleşti. Yarı final karşılaşmaları ile final mücadelesi İstanbul’un üç farklı stadında oynanacak.
BARCELONA-ATLETICO MADRID KADIKÖY’DE
İspanya Süper Kupa’nın ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 2 Şubat’ta oynanacak mücadele, Fenerbahçe’nin sahası Chobani Stadyumu’nda yapılacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılan ekip, adını finale yazdıracak. Turnuvanın diğer yarı finalinde ise 3 Şubat’ta Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşacak. Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleyi kazanan takım, finalde Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FİNALİN ADRESİ RAMS PARK
İspanya Süper Kupa’da şampiyonun belirleneceği final karşılaşması RAMS Park’ta oynanacak. İki yarı finalin galipleri, 6 Şubat’ta kupayı İstanbul’da kazanmak için sahaya çıkacak.
İSPANYA SÜPER KUPA MAÇ PROGRAMI
2 Şubat | Yarı final
Barcelona - Atletico Madrid
Stat: Chobani Stadyumu
3 Şubat | Yarı final
Real Madrid - Real Sociedad
Stat: Tüpraş Stadyumu
6 Şubat | Final
Yarı final galipleri
Stat: RAMS Park
Kaynak: Haber Merkezi