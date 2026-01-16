TFF Açıkladı: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Son Durumu Nasıl?

TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.

TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
