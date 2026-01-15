Beşiktaş Kupada Fire Vermiyor: Keçiörengücü’ne 3 Gollü Tarife

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ederek ikinci maçını da kazandı. Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz’ın golleriyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılar, puanını 6’ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı ve puanını 6’ya çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Tammy Abraham’ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz’ın golleriyle rahat bir galibiyete ulaştı. Kupadaki ilk maçında Fenerbahçe’yi 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, Keçiörengücü’nü de geçerek yoluna kayıpsız devam etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA YÜKSELDİ

Beşiktaş, Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Ligde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduğu derbinin ardından toparlanan siyah-beyazlılar, bu süreçte ligde 6, kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile ise berabere kaldı.

TAMMY ABRAHAM KUPADA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk golünü Keçiörengücü filelerine gönderdi. Ligde 7, Avrupa kupalarında 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 13 gole ulaştı.

Abraham, kupanın ilk haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynanan mücadelede de Vaclav Cerny’nin attığı golün asistini yapmıştı.

EL BİLAL TOURE DÖNÜŞÜNÜ GOLLE SÜSLEDİ

Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Mali ile mücadele eden El Bilal Toure, turnuvanın ardından Beşiktaş’a golle döndü. Mali’nin çeyrek finalde elenmesinin ardından siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkan Toure, 55. dakikada attığı golle skoru 2-0’a taşıdı.

Milli takım kampı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında forma giyemeyen oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti. Toure, Türkiye Kupası’ndaki ilk gol sevincini de Keçiörengücü karşısında yaşadı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmayı takip eden Beşiktaş taraftarları, devre arasında yönetime tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, “Adalı transfer nerede?” ve “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratlarıyla henüz takıma takviye yapılmamasını protesto etti.

Öte yandan taraftarlar, kadro dışı bırakıldığı açıklanan Necip Uysal lehine de tezahüratlarda bulundu.

RIDVAN YILMAZ’DAN FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

Beşiktaş’ın ilk golünde Tammy Abraham’a ortayı yapan Rıdvan Yılmaz, bir pozisyonda hakemi uyararak fair-play örneği sergiledi. Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi.

Rıdvan Yılmaz, topun kendisinden çıktığını belirtince hakem kararını değiştirerek aut atışı verilmesini sağladı. Ayrıca genç futbolcu, bu sezon ilk kez Beşiktaş’ta kaptan olarak sahaya çıktı.

AHMET SAMİ BİRCAN PROFESYONELLİĞE İLK ADIMI ATTI

Beşiktaş altyapısından yetişen Ahmet Sami Bircan, profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 84. dakikada El Bilal Toure’nin yerine oyuna dahil edildi.

Genç oyuncu, Antalya kampında FCSB ile oynanan ve Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı hazırlık maçında attığı golle dikkat çekmişti.

SKORU KARTAL KAYRA BELİRLEDİ

Beşiktaş’ın üçüncü golü Kartal Kayra Yılmaz’dan geldi. Genç futbolcu, 87. dakikada Salih Uçan’ın soldan yaptığı ortada sağ çaprazdan şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-0’a taşıdı.

Kartal Kayra, maçın bitiş düdüğünün ardından tribünleri selamlayarak galibiyet üçlüsünü çektirdi.

