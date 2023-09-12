Testi pozitif çıktı, sahalardan men edildi!

Juventuslu futbolcu Paul Pogba, Serie A'nın ilk haftasında verdiği numunenin doping testinin pozitif çıkmasıyla geçici olarak futboldan men edildi. Pogba'nın cezası 4 yıla kadar çıkabilir.

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Testi pozitif çıktı, sahalardan men edildi!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre; İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un yıldızlarından Paul Pogba’dan Udinese ile oynadığı maçın ardından alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), 30 yaşındaki futbolcuya geçici men cezası verdi.

Juventus, NADO’nun kararını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, bir sonraki prosedürel adımları değerlendirme hakkını saklı tutar."

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Pogba'nın doping testi pozitif çıktı Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
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