Testi pozitif çıktı, sahalardan men edildi!
Juventuslu futbolcu Paul Pogba, Serie A'nın ilk haftasında verdiği numunenin doping testinin pozitif çıkmasıyla geçici olarak futboldan men edildi. Pogba'nın cezası 4 yıla kadar çıkabilir.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre; İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un yıldızlarından Paul Pogba’dan Udinese ile oynadığı maçın ardından alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.
İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), 30 yaşındaki futbolcuya geçici men cezası verdi.
Juventus, NADO’nun kararını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Kulüp, bir sonraki prosedürel adımları değerlendirme hakkını saklı tutar."
Son Güncelleme: