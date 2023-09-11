Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

Serie A'nın ilk haftasında Udinese'yle oynadıkları maçın ardından Juventuslu futbolcu Paul Pogba'dan alınan numunenin doping testi pozitif çıktı. Pogba iki yıl futboldan men cezası alabilir.

Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta doping şoku yaşanıyor. Takımın yıldızlarından Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadelede yedek kulübesinde oturan 30 yaşındaki futbolcu, doping yapmaktan suçlu bulunursa iki yıl futboldan men cezası alabilir.

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