Terzic ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe Opet'te yeni başantrenör belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu.

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Terzic ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe Opet'te yeni başantrenör belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. Stefano Lavarini'ye 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'yı çalıştıran Lavarini, geçen yıldan beri Polonya Kadın Milli Takımı'nın başında bulunuyor.

Misli.com Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet'te, Sırp başantrenör Zoran Terzic ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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