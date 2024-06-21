Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken Arda Güler yorumu: 'İlk ben söylemiş olayım'

Fatih Terim, Portekiz basınına verdiği röportajda Arda Güler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu vurgulayarak, bir gün Ballon d'Or adayları arasında yer alabileceğini söyledi.

Terim, "Kariyeri hakkında doğru düşünürse ve umarım sağlıklı olur, sakatlık yaşamazsa bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk ben söylemiş olayım" dedi.

Fatih Terim, Arda Güler'in Real Madrid'deki gelişimini yakından takip ettiğini ve onunla gurur duyduklarını belirtti.

Teknik direktör, genç yıldızın önümüzdeki sezon Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. ile birlikte düşünülebileceğini de sözlerine ekledi.