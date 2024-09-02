Taraftarın Sevgilisi Olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe Kararı
Fenerbahçe'nin sol bekte vazgeçilmezi haline gelen Oosterwolde ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun Mourinho'nun isteği doğrultusunda gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe’de sol bekte Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde’ye çevrildi. Oyuncuya Premier Lig’ten taliplerin olduğu iddia ediliyordu.
Oosterwolde’nin olası ayrılığı teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle ötelenmiş oldu.
Sabah’ta yer alan habere göre, 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Oosterwolde’ye İngiliz ekipleri talip olmuştu.
Mourinho’nun, Ferdi’nin ayrılmasının ardından sol bekte Oosterwolde’ye ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından, oyuncunun gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.
Yönetimin Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdiği iddia edildi.
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