Galatasaray'da Ayrılık Kervanına Bir İsim Daha

Türkiye’de transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’dan ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Hakim Ziyech’in de yaprak dökümüne katılması bekleniyor.

Köhn ve Dubois ile yollarını ayıran Galatasaray’da Ziyech’in de ayrılık kervanına katılması bekleniyor. Sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibe dair her şeyi silen Faslı yıldızın Yunanistan’ın yolunu tutacağı iddia edildi.

Yunanistan’da yayın yapan Sportime’ın haberine göre, Olympiakos'un Ziyech’i transfer etme çalışmalarında büyük yol kat ettiğini ve Faslı yıldızın en az 3 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Yunanistan’da transfer dönemi 11 Eylül’de sona eriyor.