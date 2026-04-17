Taraflar Görüştü, Kim Min-jae Fenerbahçe Yolcusu

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertlilerin önceliği savunma hattını güçlendirmek olurken, gündeme gelen ilk isimlerden biri eski oyuncusu Kim Min-Jae.

Sabah gazetesinin haberine göre Güney Koreli stoperin menajeri Oliveira Rita, İstanbul’a gelerek Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'yla görüştü. Görüşmede, Kim Min-Jae’nin Bayern Münih’te beklediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuldu.

KİRALAMA FORMÜLÜ AĞIR BASIYOR

Transferin detaylarında ise en güçlü ihtimalin kiralama formülü olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki savunmacının, kariyerinde yeniden çıkış yakalayabileceği bir ortam aradığı ve Fenerbahçe’ye dönüş fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maçta görev alan Kim Min-Jae, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe’ye Çin ekibi Beijing Guoan’dan transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 40 maçta 1 gol kaydetmiş, ardından Napoli’ye transfer olmuştu.

