Galatasaray Sandık Başına Gidiyor! Seçim Tarihi Belli Oldu

Galatasaray’da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Burak Yılmaz'ın Cezası Belli Oldu Burak Yılmaz'ın Cezası Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe Rizespor Maçının VAR'ı Belli Oldu Fenerbahçe Rizespor Maçının VAR'ı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak