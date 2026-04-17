Galatasaray Sandık Başına Gidiyor! Seçim Tarihi Belli Oldu
Galatasaray’da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.
YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 23 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK
Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.
Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
