Fenerbahçe Rizespor Maçının VAR'ı Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR olarak Davut Dakul Çelik görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
VAR HAKEMİ DAVUT DAKUL ÇELİK
Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.
Kaynak: İHA
