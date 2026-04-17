Fenerbahçe Rizespor Maçının VAR'ı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

VAR HAKEMİ DAVUT DAKUL ÇELİK

Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

Kaynak: İHA