Sürpriz İsim Resmen Duyuruldu: Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lorenzo Micelli'nin göreve getirildiği bildirildi.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş’ın yeni hocası belli oldu. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğüne İtalyan Lorenzo Micelli’nin getirildiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulübün konuya ilişkin açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Usta başantrenör, Sabelli Conad Fano, Pema Corplast Corridonia, Star Volley Falconara, Santeramo Sport, Megius Volley Club Padova , Foppapedretti Bergamo, Eczacıbaşı VitrA, PGE ATOM Trefl Sopot, Liu Jo Nordmeccanica Modena, DevelopRes SkyRes Rzeszów, Volero Le Cannet ve Olympiacos gibi takımlarda görev almıştı.
Kaynak: Haber Merkezi