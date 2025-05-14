Sürpriz İsim Resmen Duyuruldu: Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lorenzo Micelli'nin göreve getirildiği bildirildi.

Sürpriz İsim Resmen Duyuruldu: Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş’ın yeni hocası belli oldu. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğüne İtalyan Lorenzo Micelli’nin getirildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün konuya ilişkin açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sürpriz İsim Resmen Duyuruldu: Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu - Resim : 1

Usta başantrenör, Sabelli Conad Fano, Pema Corplast Corridonia, Star Volley Falconara, Santeramo Sport, Megius Volley Club Padova , Foppapedretti Bergamo, Eczacıbaşı VitrA, PGE ATOM Trefl Sopot, Liu Jo Nordmeccanica Modena, DevelopRes SkyRes Rzeszów, Volero Le Cannet ve Olympiacos gibi takımlarda görev almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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