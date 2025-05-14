Dev Final Öncesi Ortalık Karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor Taraftarları Birbirine Girdi
Gaziantep’te Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Hafif yaralanmaların yaşandığı olaylar polis ve vatandaşların müdahalesiyle sona erdi, soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’te bugün oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları arasında kent merkezinde gerginlik yaşandı. Saat 20.45’te Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda başlayacak maç öncesi, şehir merkezinde iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olaylar, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Bazı taraftarların hafif yaralandığı belirtilirken, ciddi bir yaralanma bildirilmedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olaylarla ilgili soruşturma başlattı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Kaynak: İHA
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