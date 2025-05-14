A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Maçları Belli Oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.
C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak.
Ay-yıldızlıların gruptaki maç programı şöyle:
- 27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek
- 30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye
- 27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye
- 2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan
- 2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye
- 5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım
Kaynak: DHA