A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Maçları Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Maçları Belli Oldu

C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak.

Ay-yıldızlıların gruptaki maç programı şöyle:

  • 27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek
  • 30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye
  • 27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye
  • 2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan
  • 2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye
  • 5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım
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Kaynak: DHA

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