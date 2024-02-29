Süper Lig'in yayın ihalesi iptal edildi

Süper Lig’in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi için düzenlenen ihale iptal edildi.

Gazeteci Yağız Sabunoğlu, ihale iptaline ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

TFF'NİN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Sabunoğlu, TFF'nin beIN'den yıllık 200 milyon dolar istediğini; bu teklifin kabul görmediğini yazdı.

Sabunoğlu ayrıca TFF'nin Saran’a ‘Kademeli olarak değil direkt olarak yıllık 150 milyon euro verin’ dediğini bu teklifin de kabul edilmediğini ifade etti.

SARAN'DAN REKOR TEKLİF

Yayın ihalesine giren Saran Grubu, teklifini 140 milyon avro + teminat mektubu olarak belirlemişti.

Kulüpler Birliği, 140 milyon avroluk teklifin ‘az’ olduğu konusunda ortak bir tutum sergiliyordu.

Mevcut yayıncı beIN Medya ise, 4 milyar TL’lik (güncel kurla yaklaşık 120 milyon avro) teklif sunmuştu.