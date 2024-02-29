Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men ve para cezası aldı.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Cristiano Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

RONALDO NE YAPMIŞTI?

Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu - Resim : 1
Cristiano Ronaldo

"AVRUPA'DA BUNA ALIŞIĞIZ"

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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