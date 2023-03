Süper Lig'in iki yıldızı, en kötü oyuncular arasında gösterildi

The Best ödülüne göndermede bulunmak amacıyla düzenlenen "The Worst" (En kötü) ödül töreni için Süper Lig'den aday gösterilen iki futbolcu Marca'daki haberde yer aldı.

Tottenham'da kariyerinin zirvesine çıkan ancak daha sonra her geçen gün performansı geriye giden ve son olarak Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli, The Worst'a aday gösterilen isimlerden birisi oldu. Galatasaray'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak transfer ettiği Nicolo Zaniolo da The Worst listesinde aday gösterildi.

İşte The Worst'a aday gösterilen o futbolcular:

1- Joachim Andersen (Crystal Palace)

2- Harry Maguire (Manchester United)

3- Nicolo Zaniolo (Galatasaray)

4- Koulibaly (Chelsea)

5- Joe Gomez (Liverpool)

6- Tiemoué Bakayoko (Milan)

7- Kalvin Phillips (Manchester City)

8- Eden Hazard (Real Madrid)

9-Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea)

10- Kasper Dolberg (Sevilla)

11- Lucas Moura (Tottenham)

12-Dele Alli (Beşiktaş)