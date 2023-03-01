Galatasaray'ın yeni transferi kim? İşte Nicolo Zaniolo'nun çalkantılı hikayesi

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu genç yıldız ile güçlendirdi.

Roma forması giyen 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeyecek.

Çıktığı ilk maçta Alanyaspor karşısında golü bulan Zaniolo’nun Galatasaray’a transferinin hikayesi ise dikkat çekti.

Gazeteci Hasan Hüseyin Alimoğlu, genç yıldız Zaniolo’nun transferinin perde arkasını Medyascope’ta “Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo’nun Roma’dan İstanbul’a uzanan hikayesi” başlıklı yazıda anlattı.

İşte o yazı:

Hızlı, güçlü, bitirici, hava topları iyi, bitiriciliği yüksek, klas, büyük maç oyuncusu… Dünyanın en iyi kanat forvetlerinden birine dönüşmek için başka neye ihtiyaç duyulur ki? Sanırım biraz mental güç. Nicolo Zaniolo’nun 23 yaşında buralara gelmesi futbolseverleri çok heyecanlandırdı. Peki Zaniolo’yu bu yaşta Süper Lig’de izlememizin sebebi ne?

Zaniolo, 2 Temmuz 1999’da dünyaya gelir. Futbola doğduğu kentin takımı Genoa alt yapısında başlar. Çok geçmeden yetenekleri ile dikkat çeker ve Fiorentina’nın yolunu tutar. Fiorentina’da gösterdiği performans yetkililer tarafından beğenilmez ve oyuncuyla yollar ayrılır. Ancak Zaniolo pes etmeye niyetli değildir. Virtus Entella takımında şansını dener. Burada gösterdiği performans ona Inter’in kapılarını açar. 2017-2018 sezonunda Inter U-19 takımı ile Gençler Ligi’nde şampiyonluk yaşarken çıktığı 29 maçta 14 gol atıp 9 da asist üretir. Sonraki sezon Nainggolan’ın Roma’dan Inter’e transferi için kullanılan bir takas paketinin içerisinde yer alır ve Roma’nın yolunu tutar.

ROMA – ZANIOLO: ÇALKANTILI BİR AŞK HİKAYESİ…

Zaniolo, Roma’ya ayak bastığında 19 yaşındaydı. Daha önce ciddi bir Serie A tecrübesi yoktu. Virtus Entella ve Inter U-19 takımında gösterdiği performansla biliniyordu. Bütün bunlar ele alındığında A takım için ana rotasyonda olması pek muhtemel değildi. Ancak beklentilerin aksine Roma’daki ilk sezonunda 36 maça çıktı ve 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Sezonun ilk yarısında oynanan Real Madrid maçından sonra Marca gazetesi Zinadine Zidane’nin Zaniolo’yu çok beğendini yazacaktı. Sonraki sezon 33 maça çıktı ve 8 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

2019/2020 sezonunda oynanan Roma-Juventus maçında çapraz bağları koptu ve sahalardan uzak kaldı. Ancak Zaniolo’nun sakatlığından yaklaşık 1 ay sonra tüm dünyada pandemi patladı ve Zaniolo, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen maç kaçırmamış oldu. 2020’nin yazında sahalara dönüldü. Nicolo Zaniolo’da yavaş yavaş toparlanmıştı ancak bir büyük sakatlık ile daha karşılaştı. İtalya ile Hollanda arasında oynanan bir maçta rakibi ile çarpıştı ve çapraz bağları tekrar koptu. Bu sakatlık Zaniolo’nun 2020-2021 sezonunu kaçırması anlamına geliyordu. 2021-2022 sezonunda Mourinho ile beraber geri döndü. Geçen sezon 42 maçta 8 gol attı 9 asist yaptı. Bu performansını UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Zaniolo, kuşkusuz geçen sezon UEFA Konferans Ligi kazanan takımın en önemli parçasıydı. Kupaya giden yolun en önemli virajında Roma’nın belası Bodo Glimt’i kupa dışına itti ve finalde Feynoord’a karşı tek golü kaydederek kupayı getirdi. Sezon bittiğinde Roma ile Zaniolo arasında tam bir aşk yaşanıyordu.

Bu sezona Mourinho 3’lü formasyon ile başladı. Zaniolo’yu da kanattan alıp Abraham’ın yanına ikinci forvet olarak yerleştirdi. Kuşkusuz bu değişim kanatlarda sürati ve gücü ile rakip beklerin başına bela olan Zaniolo’yu kötü etkiledi. Dar alanda daha basit işler yapmaktan uzak olan oyun anlayışı Zaniolo’yu sanki bir hapishanenin içerisine tıkmıştı. Bunun üstüne sözleşme görüşmelerinde istediği parayı alamaması ve görüşmelerin tıkanması da eklenince Roma’ya rest çekti.

Bu kararı ve kritik maçlardan önce takımın havasını bozması Roma taraftarını çılgına çevirdi. Zaniolo’ya ve ailesine tehdit mektupları yazdılar. Zaniolo korktu ve evini Roma’dan Spezia’ya taşıdı. Mourinho da artık Zaniolo’yu basın önünde açıkça eleştiriyordu. Zaniolo devre arası geldiğinde teklifleri değerlendirdi ancak hiçbiri gönlüne göre değildi. Tottenham kendisini almaktan vazgeçip alternatiflere yönelmiş, Milan ise Roma ile anlaşamamıştı. Elinde kalan tek teklif Bournemouth’du. Ancak Zaniolo Premier Lig’in alt sıra takımlarından birisine gitmek istemedi. Roma’nın yaşadığı finansal fair play kuralları ise oyuncuyu elden çıkarmaya mecbur bırakıyordu. Zaniolo eğer devre arası takımdan ayrılmazsa sene sonu elini kolunu sallayarak bedava kulüpten ayrılabilirdi. Tüm bu kaosun içerisinde kadrosunda Icardi, Oliveira, Torreira ve Mertens gibi İtalya Serie A’dan tanıdığı isimleri bulunduran Galatasaray çıktı sahneye.

Galatasaray, Zaniolo’dan sene sonuna kadar faydalanacak şampiyonluk yolunda büyük kadroya büyük bir kalite takviyesi yapacak, Zaniolo ise kısa süre içerisinde damga vuracağı bir ligde ismini tekrar Avrupa’ya duyurup sene sonu istediği kulüplerin yolunu tutacaktı. Transferin mottosu basitti: Win Win (Kazan Kazan)! İtalyadan gazeteci arkadaşım Danielle ile bu transferi konuştuğumda bana çok çarpıcı birkaç şey söyledi. Bunlardan en ilginci Zaniolo’nun dört ay daha oynamamayı göze alamayacağıydı. iki defa diz sakatlığı yaşamış ve psikolojisi iyi olmayan bir futbolcu için kendini kanıtlaması ve yeniden Avrupa’nın en iyi kulüplerinin radarına girmesi için çok elverişli bir alan burası.

ZANIOLO TRANSFERİNİN SORU İŞARETLERİ

Zaniolo, tüm dünyanın tanıdığı müthiş bir yetenek. Bu kadar uzun boya ve geniş omuzlara rağmen bu derece ince bilekler ve çabukluk ender rastlanan özellikler. Bitiricilik repartuarının bu kadar geniş olması Mourinho’nun onu forvete atmasındaki en önemli etkenlerden biri kuşkusuz. İnce aşırtmalar, klas bacak araları, yakın direğe sert şaşırtıcı şutlar ve sade plaseler. Oyuncuda bitiricilik çeşitliliği mevcut. Bütün bu özellikler onu elit bir kanat forvet yapabilir. Ancak hala potansiyelini ortaya çıkaramamış bir madenden söz ettiğimizi unutmayalım.

Zaniolo’nun takıma getirebileceği eksiler de var elbette. Kerem ve Rashica arasında çok değerli bir uyum var. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Kerem’in öndeki serbestliği ve yaratıcılığını savunmada Rashica’nın dinamizmi ile dengeliyor. Savunma dönüşleri, bek takipleri ve temposu ile Rasciha Galatasaray’ın en değerli parçalarından biri. Rashica’yı oradan alıp yerine Zaniolo’yu koyduğunuzda hücum zenginliğinin ve kalitesinin sınıf atlayacağına şüphe yok. Peki savunma disiplini ve dengesi aynı şekilde devam edecek mi?

Bu derece önemli bir potansiyelin 23 yaşında bu topraklara geldiğine ilk kez şahit oluyorum. Onu izleyeceğim için de çok heyecanlıyım. Koskoca Capello’nun ileride Ballon d’Or alacağına inandığı bir isim Zaniolo. İtalyanların son yıllarda en çok heyecanlandığı ismi 23 yaşında çok büyük bir sürpriz olmazsa Haziran’a kadar izleyeceğiz. Tadını çıkaralım.