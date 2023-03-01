Fenerbahçe Kongre üyesi Hasan Doğan: Taraftarlara "spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gitmeye başlamış

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarına “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatlarının gitmeye başladığını duyurdu.    

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Fenerbahçe Kongre üyesi Hasan Doğan: Taraftarlara "spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gitmeye başlamış

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarının evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında, “spor müsabakalarından men” tebligatı gitmeye başladığını belirtti.  

Doğan yaptığı paylaşımda, “Tribünlerin özelliği, her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” dedi. 

Fenerbahçe Kongre üyesi Hasan Doğan: Taraftarlara "spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gitmeye başlamış - Resim : 1

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