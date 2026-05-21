Süper Lig'de Yeni Yabancı Devrimi! TFF Resmen Açıkladı: 2026-2027 Sezonunda '10+4' Dönemi Başlıyor

Kulüplerin ve futbol kamuoyunun uzun süredir merakla beklediği "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" statüsü netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı resmi açıklamayla 2026-2027 sezonunda uygulanacak yeni yabancı oyuncu kriterlerini kamuoyuna ilan etti.

'10+4' FORMÜLÜNÜN DETAYLARI

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig kulüpleri A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Ancak bu 14 oyuncunun kadroya yazılmasında şu kritik şartlar aranacak:

Kadrodaki 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş sınırı aranmayacak. Genç Oyuncu Zorunluluğu: Listeye 14 yabancı yazılması durumunda, bu futbolculardan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması (23 yaş ve altı) zorunlu olacak.

Sözleşme İstisnası: Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme imzalanmış ve halen sözleşmesi süren 2002 doğumlu yabancılar ile bu sezon imzalanacak 2003 doğumlu oyuncular, belirli şartlar dahilinde bu kural kapsamında listeye yazılabilecek.

KADRO DIŞI KALANLAR SAHAYA ÇIKAMAYACAK

Süper Lig kulüpleri, ellerinde 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu bulundurması halinde, A takım listesine dahil etmedikleri yabancı oyuncuları hiçbir şekilde A takım müsabakalarında oynatamayacaklar.

Türk cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) vatandaşı olan veya Mavi Kart sahibi olarak geçmişte (2023-2024) kadroya yazılan oyuncular ise sözleşme süreleri bitene kadar müktesep hakları sebebiyle listede yer almaya devam edebilecek; ancak sözleşmeleri bittiğinde normal yabancı statüsüne geçecekler.

YERLİ GENÇ YETENEKLERE OYNAMA HAKKI

Kulüpler, 1 Ocak 2006 veya daha sonra doğmuş (20 yaş ve altı) ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda doğrudan oynatabilecekler. Bu oyuncuların en az 6 aydır kulübe tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olması yeterli sayılacak.

Kaynak: İHA