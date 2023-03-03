Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor - Başakşehir maçıyla başlayacak. Kritik hafta öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Güncellenen oranlara göre lider Galatasaray favori olarak gösterilirken diğer takımların oranları da açıklandı.

İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları;

• Galatasaray - 1.26

• Fenerbahçe - 2.20

• Beşiktaş - 25.00

• Başakşehir - 40.00

• Trabzonspor - 40.00