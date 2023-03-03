Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de bugün başlayacak 24. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray yine favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor - Başakşehir maçıyla başlayacak. Kritik hafta öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Güncellenen oranlara göre lider Galatasaray favori olarak gösterilirken diğer takımların oranları da açıklandı.

İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları;

• Galatasaray - 1.26
• Fenerbahçe - 2.20
• Beşiktaş - 25.00
• Başakşehir - 40.00
• Trabzonspor - 40.00

Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
Formula 1’de heyecan Bahreyn’de başlayacak Formula 1’de heyecan başlıyor
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa etti Ahmet Ağaoğlu, istifa etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek