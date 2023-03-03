Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa etti. Ağaoğlu'nun istifasına dair Trabzonspor'dan açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun, ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle dün olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararı aldığını belirtti.

Ağaoğlu, "Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Görevi sırasında kendisine destek verenlere teşekkür eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve genel kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza, sayın Valimiz, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum."

Ağaoğlu, "Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi." diyerek, şunları kaydetti:

"Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan, bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır."

Kaynak: AA

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