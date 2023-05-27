Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Salonda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe futbol
Ankaragücü'nden 'mutlak galibiyet' açıklaması: Galatasaray'ın şampiyonluk maçı Ankaragücü'nden 'mutlak galibiyet' açıklaması
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler
Kendi oynadığı maça 'gol atarım' bahsi oynadı, futboldan men edildi Kendi oynadığı maça 'gol atarım' bahsi oynadı, futboldan men edildi
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!' Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!'
Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin!
En komik 6 burç belli oldu: Herkesin yüzünü güldürüyorlar En komik 6 burç belli oldu
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın