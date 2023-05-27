Kendi oynadığı maça 'gol atarım' bahsi oynadı, futboldan men edildi

İngiliz ekibi Brentford'da forma giyen golcü oyuncu Ivan Toney, bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan men edilirken, 27 yaşındaki oyuncunun cezasına neden olan olaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kendi oynadığı maça 'gol atarım' bahsi oynadı, futboldan men edildi

İngiliz ekibi Brentford'da ve İngilitere Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu Ivan Toney, oynadığı bahisler nedeniyle FA tarafından 8 ay futboldan men edildi.

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Normal şartlarda daha fazla ceza alması beklenen Toney'in bu cezasının 8 aya indirilme nedeni ise; Toney'nin suçunu kabul etmesi ve uzman bir doktorun kendisinin kumar bağımlısı olduğunu tespit etmesi olduğu belirtiliyor. FA raporuna göre; oyuncu kendisinin oynamadığı maçlara bahis aldı.

KENDİ TAKIMININ KAYBINA BAHİS OYNADI

27 yaşındaki forvetin bahislerin önemli kısmını Newcastle United oyuncusuyken yaptığı görüldü. Newcastle üzerinden bahis oynadığı 7 maçta toplam 13 kez kendi takımının kaybına oynadığı tespit edildi. Toney, buna rağmen daha ağır cezalardan kurtuldu. Oyuncu bahis oynadığı bu maçlar sırasında Newcastle oyuncusu olmasına rağmen Wigan'da kiralık olarak forma giyiyordu.

Forvet oyuncusunun Mart 2018'de arkadaşına ilk 11 başlayacağı bir maç için önceden bilgi verdiği de tespit edildi.

Yine FA'in raporunda verilen bilgiye göre; oyuncunun kendisinin sahada olduğu 9 maçta 15 kez gol atacağı yönünde bahis oynadığı yer aldı.

Kendi oynadığı maça 'gol atarım' bahsi oynadı, futboldan men edildi - Resim : 1

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