Süper Lig'de en çok gol atan isimler açıklandı
Süper Lig'in en skorer isimleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 18'inci hafta önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin liderliğiyle devam eden ligde gol krallığı yarışındaki rekabet de sürüyor.
Ligin ilk 18 haftasında en çok gol atan futbolcular şöyle:
Dusan Tadic - Fenerbahçe
18 maç - 7 gol
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe
18 maç - 8 gol
M'Baye Niang - Adana Demirspor
16 maç - 8 gol
Rey Manaj - Sivasspor
15 maç - 8 gol
Sokol Cikalleshi - Konyaspor
15 maç - 8 gol
Adam Buksa - Antalyaspor
15 maç - 8 gol
Paul Onuachu - Trabzonspor
14 maç - 8 gol
Aytaç Kara - Kasımpaşa
18 maç - 9 gol
Mame Thiam - Kayserispor
18 maç - 11 gol
Mauro Icardi - Galatasaray
17 maç - 12 gol
Edin Dzeko - Fenerbahçe
17 maç - 13 gol
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