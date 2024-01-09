Süper Lig'de en çok gol atan isimler açıklandı

Süper Lig'in en skorer isimleri açıklandı.

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Süper Lig'de en çok gol atan isimler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 18'inci hafta önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin liderliğiyle devam eden ligde gol krallığı yarışındaki rekabet de sürüyor.

Ligin ilk 18 haftasında en çok gol atan futbolcular şöyle:

Dusan Tadic - Fenerbahçe

18 maç - 7 gol

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe

18 maç - 8 gol

M'Baye Niang - Adana Demirspor

16 maç - 8 gol

Rey Manaj - Sivasspor

15 maç - 8 gol

Sokol Cikalleshi - Konyaspor

15 maç - 8 gol

Adam Buksa - Antalyaspor

15 maç - 8 gol

Paul Onuachu - Trabzonspor

14 maç - 8 gol

Aytaç Kara - Kasımpaşa

18 maç - 9 gol

Mame Thiam - Kayserispor

18 maç - 11 gol

Mauro Icardi - Galatasaray

17 maç - 12 gol

Edin Dzeko - Fenerbahçe

17 maç - 13 gol

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