Arda Güler Süper Kupa yarı finalinde kadroda

Real Madrid, sakatlıkları atlatıp ilk maçına çıkan Arda Güler'i Suudi Arabistan'da Atletico Madrid'le oynayacağı İspanya Süper Kupa yarı final maçının kadrosuna aldı.

Arda Güler Süper Kupa yarı finalinde kadroda

Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sakatlıklardan kurtuldu, Süper Kupa maçında da kadroya girdi.

Real Madrid'in 10 Ocak Çarşamba günü Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadyumu'nda Atletico Madrid ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Kulübün açıkladığı kadro şöyle: Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz.

Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Osasuna karşılaşacak. Final maçı pazar günü oynanacak.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu Vakıfbank 2024 emekli promosyonu belli oldu! Yeni oranlar listeyle duyuruldu
Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı
Büyük bir yıldız göçtü: Alman futbol efsanesi Beckenbauer hayatını kaybetti Yeşil sahaların ilk ve gerçek "imparatoru"ydu
Beşiktaş'ın yeni hocası Santos İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni hocası Santos İstanbul'da
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası: Masada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası
Altın fiyatları sert düştü, uzmanı kritik tahminde bulundu: Gram altın ve ons altını neler bekliyor? Altın fiyatları sert düştü, uzmanı kritik tahminde bulundu