Süper Lig'de Bu Haftaki Maçların Hakemleri Belli Oldu
Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda görevli hakemler belli oldu. TFF, bu hafta düdük çalacak hakemleri listeledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemlerini açıkladı.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
Kaynak: AA