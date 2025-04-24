Süper Lig'de Bu Haftaki Maçların Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda görevli hakemler belli oldu. TFF, bu hafta düdük çalacak hakemleri listeledi.

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Süper Lig'de Bu Haftaki Maçların Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemlerini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig'de Bu Haftaki Maçların Hakemleri Belli Oldu - Resim : 1

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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Kaynak: AA

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