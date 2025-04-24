Trabzonspor Salzburg'a Konuk Olacak

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak.

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Trabzonspor Salzburg'a Konuk Olacak

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, yarın UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında yarın Avusturya’nın Salzburg ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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