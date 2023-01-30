Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

31 Ocak Salı

17.00 Alanyaspor - DG Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe

17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Kaynak: İHA

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