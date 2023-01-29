Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Novak Djokovic oldu

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas’ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Novak Djokovic oldu

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas’ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Sırp tenisçi bu sonuçla Avustralya açıktaki 10. şampiyonluğuna ulaşırken 22. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Novak Djokovic, 22 Grand Slam şampiyonluğu olan Rafael Nadal'ı da yakalamış oldu.

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