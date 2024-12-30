Süper Lig Ekibinde Yeni Başkan Belli Oldu

Kayserispor'da Ali Çamlı'nın görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan Nurettin Açıkalın oldu.

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Süper Lig Ekibinde Yeni Başkan Belli Oldu

Kayserispor’un yeni başkanı belli oldu. Ali Çamlı’nın istifa etmesinin ardından Asbaşkan Nurettin Açıkalın, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Ligin 17’nci haftasında Galatasaray ile oynananm açın ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Çamlı’nın istifasını etmesinin ardından başkanlık görevine Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserispor’umuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz. Kayserispor Kulübü” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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