Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

TFF, Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini duyurdu.

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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçında düdük çalacak hakem belli oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Sarı lacivertliler, maça U-19 takımıyla çıkacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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